Murat Başoğlu’nun abisi hakkında vahim iddia!

Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı arasında yaşandığı konuşulan yasak ilişki gündemdeki yerini koruyor. Ortaya atılan yeni iddia ise skandala başka bir boyut kazandırdı.



Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; tüm bu yaşananlar sonrası sessiz kalan ağabey Tahir Mahir Başoğlu'nun, geçmişte bir taciz olayına adının karıştığı ve bunun ortaya çıkmasını istemediği için sessiz kaldığı iddia edildi.







Geçtiğimiz günlerde 'Ben de olayları basından takip ediyorum” diyen ağabey Başoğlu'nun, Balıkesir Okul Sporları İl Sorumlusu olduğu dönemde bir kız öğrencisine tacizde bulunduğu ve davanın halen devam ettiği öne sürüldü.



Konuyla ilgili cevap hakkını kullanması için aranan Tahir Başoğlu, iddiaları yalanlamak yerine sessiz kalmayı tercih etti.