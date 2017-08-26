Murat Başoğlu haberleri için şikayet yağdı! TVYD açıklama yaptı

Murat Başoğlu'nun, abisinin evli kızı Burcu Kabadayı Başoğlu ile yaşadığı yasak aşkın yankıları sürüyor. Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal TVYD'yi de harekete geçirdi.



TELEVİZYON YAYINCILARI DERNEĞİ'DEN UYARI



Medyaradar'da yer alan habere göre; Televizyon Yayıncıları Derneği, yazılı ve görsel basında sıkça yer Murat Başoğlu-Burcu Başoğlu Kabadayı haberlerine RTÜK'ün yaptırımı olabileceğini belirtti. Türk Aile yapısına aykırı nitelikte olmasından dolayı bu konuda haber yapılmamasını istedi.



Televizyon Yayıncıları Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:



'Değerli Üyelerimiz,

Son Zaman'larda yazılı ve görsel basında sıkça yer alan sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni başlıklı haberlere, Türk Aile yapısına aykırı nitelikte olmasından dolayı son verilmesi ve bir daha bu konuda haber yapılmamasını Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Televizyon Yayıncıları Derneği olarak önemle rica eder, aksi takdirde RTÜK'ün bu konuda yaptırımı olabileceğini özellikle belirtmek isteriz.

Saygılarımızla.'

