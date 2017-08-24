Deniz Seki ile Faruk Salman ayrıldı

ZOR GÜNLERİNDE YANINDAYDI



Aşk hikâyeleri 25 yıl öncesine dayanan Deniz Seki ile Faruk Salman yine vuslata eremedi.HT Magazin'in haberine göre, yıllar sonra kavuşup nişanlanan ikilinin yolu ünlü şarkıcının tutuklanmasıyla ayrılmıştı.



Salman, firari olduğu dönemde bile aşkına sahip çıkmış, 2014 yılında ikinci kez cezaevine giren Seki'yi 2.5 yıl boyunca beklemiş, her pazartesi ziyaretine gitmişti.



'DENİZ'İ BİR DAHA BIRAKMAM'



Seki'nin haziran ayındaki tahliyesinden iki hafta önce, Salman'ın ailesinin şarkıcıyı istemediği ve ayrıldıkları iddia edilmişti.



“Deniz'i bir daha bırakmam” açıklaması yapan işadamı, sözünü 2.5 ay tutabildi. Seki'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından birlikte tatile çıkan ikili, iki gün önce ayrıldı. Çift, ayrılık kararını sadece yakın çevreleriyle paylaştı.

