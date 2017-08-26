Ayrılığın nedeni kıskançlık

Çocukluk aşkı Faruk Salman'la ayrıldıklarını açıklayan Deniz Seki'nin ilişkisinin kıskançlık yüzünden bittiği söyleniyor.



Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan son olarak 2 yıl 7 ay kaldığı cezaevinden haziran ayında çıkan ve evleneceklerine kesin gözle bakılan ikiliden Salman'ın kıskançlık yaptığı ve yaşanan tartışma sonunda beraberliklerini noktaladıkları konuşuluyor.







İddiaya göre, tatil için Bodrum'a yalnız giden şarkıcı, dört erkek arkadaşıyla gece eğlencesine çıkmak istedi.







Nişanlısı Salman, “Ben yokum, onlarla birlikte gitmeni istemiyorum” dedi. Olumsuz yanıt alan Salman, Seki'yle kavga etti.



Yakın çevresine “Deniz bana karşı ilgisiz” dediği konuşulan Salman, ardından Bahçeköy'deki evden eşyalarını alarak ilişkilerine son verdi.



Deniz Seki ile Faruk Salman ayrıldı