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Murat Başoğlu'nun karısı Hande Bermek: Allah kahretsin

Murat Başoğlu öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile ensest ilişki yaşarken eşi Hande Bermek zor günler geçiriyor.

Magazin / 25 Ağustos 2017 Cuma 10:41
Murat Başoğlu'nun karısı Hande Bermek: Allah kahretsin

Eşi Murat Başoğlu'nun skandal ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından kendini eve kapatan Hande Bermek, Bodrum'daki villasının bahçesinde arkadaşıyla dertleşirken görüntülendi. Sinirlerine hakim olamayan Bermek, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Bir ara gözyaşlarına boğulan Bermek'i arkadaşı teskin etti. Sohbet o sırada çalan telefonla bölündü. Arayan kişiyle 10 dakika görüşen Bermek, telefonu kapattıktan sonra “Allah kahretsin” diye bağırdı. Bermek'i yine arkadaşı sakinleştirdi.

Hande Bermek aldatan eşi Murat Başoğlu'nu 2 yıl önce de başka bir kadınla yakaladığı için tek celsede boşanmıştı. Çift daha sonra yeniden biraraya gelip evlenmişti.






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