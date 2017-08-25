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Murat Başoğlu hapis cezası alabilir!

Gündeme bomba gibi düşen yasak aşk skandalının Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı yok! Ancak hukukçular, 'toplumun ahlak yapısına işlenen suç' kapsamına giren rezillik için 2 yıl hapis istemiyle dava açılabileceğini belirtiyor.

Magazin / 25 Ağustos 2017 Cuma 16:12
Murat Başoğlu hapis cezası alabilir!

Sunucu Murat Başoğlu'nun, Bodrum'da teknede öpüşürken görüntülendiği kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve hukukçular harekete geçti.

Akşam Gazetesi'ne konuşan Avukat Handan Bakbak, bunun bir ensest ilişki olduğunu belirterek, 'Soybağı olan kişiye karşı ensest ilişkidir. Suç unsuru taşıyan hukuka aykırı ilişkidir. Topluma çok kötü bir örnektir. Toplumun ahlak yapısına karşı işlenmiş bir suçtur. Medeni kanunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülür' dedi.

SUÇU 15YILA ÇIKABİLİR

Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın ilişkisinin başlangıcının 20 yıl önceye dayandığı iddia edildi. Yani Burcu Başoğlu henüz 14-15 yaşlarındayken bu ilişkinin başladığı öne sürüldü. Eğer bu iddia doğru ise TCK'ya göre 15-18 yaş arasındaki çocukla kurulan cinsel ilişki rızaya dayalı olsa dahi suç sayılıyor. Zanlı üçüncü dereceye kadar kan bağı bulunan kişi ise şikayet aranmadan kamu davası açılıyor. Açılacak olası davada Murat Başoğlu, 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

ÇALIŞANLARI İSYANDA

Murat Başoğlu'nun ortaklarından biri olduğu olduğu Body Project'in eğitimcileri ve çalışanları, rezalete tepki gösterdi. Şirketin çalışanları Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu'nun kurumlarıyla hiçbir maddi ve manevi ilişkisi kalmadığını belirterek, 'Ahlak bir sporcunun en temel ilkesidir' açıklamasını yaptılar.

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