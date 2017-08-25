Azra Akın ile Atakan Koru evlendi

Çift, 24 Ağustos Perşembe günü Tekirdağ'da bir bağ evinde aile ve yakın dostlarının katıldığı bir yemek daveti ile evlendi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Azra Akın bu davette Galia Lahav tasarımı gelinlik giydi.



Azra Akın ile Atakan Koru 26 Ağustos akşamıda Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleşecek olan geleneksel bir Trakya kır düğünü ile konuklarını ağırlayacak.







Akın, bu düğünde ise Cemil İpekçi tasarımı bir gelinlik giyecek.

