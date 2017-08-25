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'Amca baba yarısıdır, nokta!'

Sunucu Murat Başoğlu’nun öz yeğeniyle yaşadığı iddia edilen yasak ilişkiye dair haberlerin, ‘Amca, baba yarısıdır’ inanışına zarar verdiği vurgulandı. Gerçek amca ve yeğen ilişkileri için bu ilişkinin detaylarının artık basında yer almaması gerektiği belirtildi.

Magazin / 25 Ağustos 2017 Cuma 11:05
'Amca baba yarısıdır, nokta!'

Milliyet Cadde yazarı Özay Şendir'in, 'Amca Baba Yarısıdır, Nokta' başlıklı yazısı şöyle:

'Türk Ceza Kanunu, akrabalar arasında evliliği yasaklıyor. Ancak yetişkin akrabaların kendi rızalarıyla girdiği cinsel ilişkiye dair bir suç tanımı yapılmamış yasada. Günlerdir Murat Başoğlu'nun yeğeniyle yaşadığı ilişkiye dair haberleri midem bulanarak okuyorum. Bu yaşananın adı ensest ve ceza yasasında suç olarak tanımlanmaması, durumun mide bulandırıcı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Kendilerine verdikleri zarar falan umurumda değil ama bu haberin durmadan konuşulması bizim ‘Amca, baba yarısıdır' inanışına zarar verecek hale geldi.

Yeğenine sarılan amca, amcasına sarılan yeğene, aile eşrafı ya da başkaları kötü gözle bakmaya başlarsa işin içinden çıkamaz hale geliriz. Bunları yazarken, abi-kardeş ticaret yapan insanlarda ya da miras paylaşımı sorunu yaşayan ailelerde, paranın amca kavramının içini boşalttığını bilmiyor değilim.

Ama bu, tüm para-miras kavgalarından daha sarsıcı, daha tahrip edici bir haber.

Artık bu mide bulandırıcı ensest ilişkinin detaylarını yazıp-çizmenin bir yerde durması gerekiyor. Failler için değil, gerçek tüm amca ve yeğen ilişkileri için...'

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