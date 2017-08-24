Oyunculuk ajansından flaş Murat Başoğlu kararı!

Türkiye, günlerdir Murat Başoğlu'nun (49), yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'yla (35) aşk yaşadığı iddiasını konuşuyor.



Ünlü sunucu, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da teknede sarışın bir genç kadınla öpüşürken görüntülenmişti. Başoğlu, eşini aldattığı kadının iddiaların aksine yakını değil, Olga adlı bir Rus olduğunu öne sürmüştü. Ancak Başoğlu'nun yeğeninin yoga eğitmeni olan eşi Selçuk Kabadayı, ihanet gerekçesiyle hem Murat Başoğlu'na hem de eşine milyonluk dava açtı ve dava dilekçesinde eşi Burcu Kabadayı'nın kendisini amcasıyla aldattığını belirtti.



Medyatava'nın haberine göre; yasak aşk hakkındaki belgelerin ardından Murat Başoğlu'nun yıllardır çalıştığı oyunculuk ajansı Black Listt, tavrını koydu ve ünlü sunucuyla bütün bağını kopardı. Başoğlu'na ait oyunculuk ajansının internet sitesindeki tanıtım sayfasının da önceki gün akşam saatlerinde apar topar kaldırıldığı ortaya çıktı.



90'lı yıllarda 'Sabah Şekeri' olarak ünlenen Murat Başoğlu, son yıllarda 'Benzemez Kimse Sana' yarışmalarını sunmuş, önceki yıl 'Çilek Kokusu' dizisinde kamera karşısına geçmişti.

