Beyaz Gazete Ana Sayfa

Murat Başoğlu-Burcu Başoğlu skandalında yeni gelişme

Sunucu Murat Başoğlu'nun Bodrum'da teknede öpüşürken yakalandığı kadının yeğeni Burcu Başoğlu kabadayı olduğu ortaya çıkmıştı.

Magazin / 24 Ağustos 2017 Perşembe 11:59
Murat Başoğlu-Burcu Başoğlu skandalında yeni gelişme

Posta gazetesinin haberine göre,2 yıllık eşi Selçuk Kabadayı'nın boşanma ve tazminat davası açtığı Burcu Başoğlu'nun ilk eşinden de öz amcası Murat Başoğlu ile olan ilişkisi yüzünden olaylı boşandığı öğrenildi.

HANDE BAŞOĞLU DA DAVA AÇIYOR

Burcu Başoğlu'nun babası emekli memur Tahir Mahir Başoğlu ile annesi Psikolog Zekiye Başoğlu 10 yıldır oturdukları Ayvalık'ta site içindeki yazlık evlerini satışa çıkartıp ortadan kayboldular.



Komşuları, “Veda etmeden gittiler” dedi.



Hande Başoğlu da 14 yıllık eşi, oğlunun babası Murat Başoğlu'na boşanma davası açıyor.

'TANIMIYORUM' DEMİŞTİ

Murat Başoğlu, fotoğrafların yayınlanmasının ardından , ''Öpüştüğüm kadını tanımıyorum'' diyerek şaşkınlığa neden olmuş, ardından kendisini ''Bir anlık hataydı. Kadının adı Olga. Büyük bir hata yaptım ve bedelini ödüyorum'' diyerek savunmuştu.


Ancak gerçeğin ortaya çıkması çok uzun sürmemişti. Selçuk Kabadayı eşi Burcu Başoğlu'na hem de Murat Başoğlu'na toplam 4 milyon TL'lik tazminat davası açtı.


Sinem Yıldız canlı yayında isyan etti! 'Siz iyice azıttınız' Sinem Yıldız canlı yayında isyan etti! 'Siz iyice azıttınız' 'Murat Başoğlu, Yunanistan'a gitti' iddiası! 'Murat Başoğlu, Yunanistan'a gitti' iddiası! Murat Başoğlu’nun abisi hakkında vahim iddia! Murat Başoğlu’nun abisi hakkında vahim iddia! Murat Başoğlu hapis cezası alabilir! Murat Başoğlu hapis cezası alabilir! 'Amca baba yarısıdır, nokta!' 'Amca baba yarısıdır, nokta!' Oyunculuk ajansından flaş Murat Başoğlu kararı! Oyunculuk ajansından flaş Murat Başoğlu kararı! Murat Başoğlu-Burcu Başoğlu skandalında yeni gelişme Murat Başoğlu-Burcu Başoğlu skandalında yeni gelişme Mustafa Ceceli'den skandal sözler Mustafa Ceceli'den skandal sözler Başoğlu rezaletinin bir ucu Fetullahçı babaya dokunuyor Başoğlu rezaletinin bir ucu Fetullahçı babaya dokunuyor Yasak aşk skandalında flaş gelişme! Burcu Başoğlu’nun babası konuştu Yasak aşk skandalında flaş gelişme! Burcu Başoğlu’nun babası konuştu İğrenç ilişkiye çok sert tepkiler: İdam edin İğrenç ilişkiye çok sert tepkiler: İdam edin

Emekli MemurMurat BaşoğluBoşanma DavasıPsikologTazminat Davası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar