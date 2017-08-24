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Bensu Soral'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Güzel oyuncu Bensu Soral, Çağatay Ulusoy’la arasında sorunlar olduğu haberleriyle ilgili konuştu.

Magazin / 24 Ağustos 2017 Perşembe 16:56
Bensu Soral'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

‘İçerde'yle yıldızı parlayan güzel oyuncu Bensu Soral, önceki akşam sevgilisi Hakan Baş'la Etiler'de bir mekanda görüntülendi.

Baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen çift, çıkışta objektiflere mutluluk pozu verdi. ‘İçerde' dizisinde birlikte oynadığı rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'la arasında sorunlar olduğu haberleriyle ilgili konuşan Soral, “Çağatay'la sorunumuz yok. Diziden önce de arkadaştık. Sosyal medyada birbirimizi takip etmiyor olmamız öyle denk gelmiş” dedi.





Bensu SoralEtilerÇağatay Ulusoy


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