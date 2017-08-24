Ahmet Hakan: İğrençlikte doruk noktası

Murat Başoğlu'nun öz yeğeniyle birlikte olmasının iğrençlikte doruk noktası olduğunu ifade eden Ahmet Hakan 'Murat Başoğlu hadisesine hep birlikte şöyle okkalı bir yayın yasağı koyalım' dedi.



İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;



BAŞOĞLU OLAYI İĞRENÇLİKTE DORUK NOKTASI



YEĞENE yan gözle bakmak... Amcaya o biçim yanaşabilmek... “Amca, baba yarısıdır” sözünü yerlere çalmak...

Falan...

Bu Murat Başoğlu olayı, çapkınlığı mapkınlığı çoktan aştı ve gerçekten çok müstekreh, çok iğrenç bir hal aldı.

İşte tam da bu yüzden...

Daha fazla kusma hissiyle dolmamak, daha fazla bulantı yaşamamak için...

Şu Murat Başoğlu hadisesine...

Hep birlikte şöyle okkalı bir yayın yasağı koyalım diyorum.

