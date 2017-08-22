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Yasak aşkta skandal iddia: 'Kadın Murat Bey'in yeğeni!'

Skandal yasak aşkta ilk dava açıldı. Evli ve çocuklu sunucu Murat Başoğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da bir teknede ‘öz yeğeni’ olduğu iddia edilen Burcu Başoğlu Kabadayı ile öpüşürken görüntülenmiş, ihanet şok etkisi yaratmıştı. Burcu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı'nın avukatı: "Davayı açtık. Burcu Başoğlu, Murat Bey'in özbeöz yeğenidir. Sürece yargı karar verecek" dedi.

Magazin / 22 Ağustos 2017 Salı 17:15
Yasak aşkta skandal iddia: 'Kadın Murat Bey'in yeğeni!'

Sözcü'den Edda Sönmez'in haberine göre; Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen ihanet fotoğraflarında her şey netleşti. Evli sunucu Murat Başoğlu'nun bir teknede öpüşürken görüntülendiği kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddiaları bir kez daha bu kez davayla gündeme geldi.

Burcu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı'nın avukatı Sözcü'ye konuştu: 'Davayı açtık. Burcu Başoğlu, Murat Bey'in özbeöz yeğenidir. Sürece yargı karar verecek' dedi.

Skandal yasak aşkta ilk dava açıldı. Evli ve çocuklu sunucu Murat Başoğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir teknede ‘öz yeğeni' olduğu iddia edilen Burcu Başoğlu Kabadayı ile öpüşürken görüntülenmiş, ihanet şok etkisi yaratmıştı.



Fotoğrafların yayınlanmasının ardından Sözcü'ye konuşan Murat Başoğlu, “Öpüştüğüm kadını tanımıyorum” diyerek şaşkınlığa neden olmuş, ardından kendisini “Bir anlık hataydı. Kadının adı Olga. Büyük bir hata yaptım ve bedelini ödüyorum” diyerek savunmuştu.

İDDİALARIN AKSİNİ KANITLAYAMADI

Ancak Başoğlu, bu süreçte basın mensuplarına, “Açıklama yapacağım, hukuksal mücadeleye girişeceğim, yayın yasağı getireceğim” demesine karşın iddiaların aksini kanıtlayacak bir girişimde bulunmamıştı. Eşi Hande Bermek ve Selçuk Kabadayı ile evli olan Burcu Başoğlu Kabadayı'nın da suskunluğa bürünmesi, iddiaları yalanlamaması dikkatlerden kaçmamıştı.



BAŞOĞLU, “ÜLKEYİ TERK EDECEĞİM YALAN” DEMİŞTİ…

Gazetecilerin sık sık aradığı Murat Başoğlu'nun ülkeyi terk edeceği dahi dile getirildi. Ancak 50 yaşındaki sunucu bugün bir gazeteciye yaptığı açıklamada böyle bir niyeti olmadığını, her şeyin ona zarar vermek için yapıldığını, iddia edilenlerin aksine ortağı olduğu ileri sürülen spor salonunun üyeliklerinin iptal edilmediğini söyledi.




SELÇUK KABADAYI'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ: BOŞANMA DAVASI AÇTIK. KADIN MURAT BEY'İN ÖZBEÖZ YEĞENİ

Murat Başoğlu‘nun bu açıklamalarının hemen ardından 15 yıllık eşi Hande Bermek‘i aldattığı Burcu Başoğlu Kabadayı‘nın eşi Selçuk Kabadayı‘nın avukatından özel açıklamalar geldi. Avukat Handan Yazıcıoğlu, günlerdir konuşulan ensest ilişki dedikodularına da son noktayı koydu.

Yazıcıoğlu, “Burcu Başoğlu Kabadayı, Murat Başoğlu'nun öz ağabeyinin kızıdır. Bunun altını çiziyorum. Kendisi özbeöz yeğenidir. Bugün Anadolu Adliyesi'ne boşanma dilekçemizi sunduk. 6'ıncı Aile Mahkemesi Dosya Numarası: 2017/ 673'tür. Bu sürece yargı karar verecek. O yüzden şu an açıklama yapmak çok doğru değil. Tüm delillerimiz dosyamızda. İş yargıya intikal etmiştir” dedi.

Avukat Handan Yazıcıoğlu'nun bu açıkmlamasından sonra Murat Başoğlu'nun kendisini kamuoyu önünde nasıl savunacağı merak konusu oldu.


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