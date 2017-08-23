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Yasak aşk skandalında flaş gelişme! Burcu Başoğlu’nun babası konuştu

Sunucu Murat Başoğlu'nun, Bodrum'da teknede öpüşürken görüntülendiği kadının, kardeşinin kızı Burcu Başoğlu olduğu iddiası şok etkisi yarattı. Sır perdesi her geçen gün biraz daha aydınlanırken, son olarak Burcu Başoğlu'nun babası açıklama yaptı.

Magazin / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:41
Yasak aşk skandalında flaş gelişme! Burcu Başoğlu’nun babası konuştu

Burcu Başoğlu Kabadayı'nın, amcası Murat Başoğlu ile eşi Selçuk Kabadayı'yı aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Selçuk Kabadayı, avukatı aracılığıyla Murat Başoğlu ile yasak aşk yaşayan eşine boşanma davası açtığını açıkladı. Burcu Başoğlu Kabadayı'nın babası Tahir Başoğlu da sonunda suskunluğunu bozdu.



SAĞLIK SORUNLARIYLA UĞRAŞIYOR!

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Burcu Başoğlu Kabadayı'nın babası Tahir Başoğlu, olayla alakalı kendisinin her şeyi medyadan takip ettiğini, gazetelerde yazan haberlerin dışında başka bir bilgisi olmadığını söyledi.

Zor günler geçiren Tahir Başoğlu, sağlık sorunlarının olduğunu da belirtti.

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