Yasak aşk skandalında flaş gelişme! Burcu Başoğlu’nun babası konuştu

Sunucu Murat Başoğlu'nun, Bodrum'da teknede öpüşürken görüntülendiği kadının, kardeşinin kızı Burcu Başoğlu olduğu iddiası şok etkisi yarattı. Sır perdesi her geçen gün biraz daha aydınlanırken, son olarak Burcu Başoğlu'nun babası açıklama yaptı.