Ve yakalandılar

Gazetecilerin sıklıkla bulunduğu Nişantaşı’nda alışveriş turuna çıkan Hande Yener'in oğlu Çağın Kulaçoğlu ile sevgilisi, el ele objektiflere takıldı.



Sözcü'nün haberine göre; habercilerin görüntü aldığını gören kız arkadaşı, hızla Çağın Kulaçoğlu’nun elini bırakıp “Çağın çektiler” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.



Kız arkadaşının şaşkınlığına rağmen Kulaçoğlu, telefonu kulağına koyarak muhabirlerin yanından hızla uzaklaştı.