Ve yakalandılar

Popçu Hande Yener'in Dj oğlu Çağın Kulaçoğlu, yeni sevgilisiyle beraber Nişantaşı'nda görüntülendi.
Gazetecilerin sıklıkla bulunduğu Nişantaşı’nda alışveriş turuna çıkan Hande Yener'in oğlu Çağın Kulaçoğlu ile sevgilisi, el ele objektiflere takıldı.
Sözcü'nün haberine göre; habercilerin görüntü aldığını gören kız arkadaşı, hızla Çağın Kulaçoğlu’nun elini bırakıp “Çağın çektiler” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Kız arkadaşının şaşkınlığına rağmen Kulaçoğlu, telefonu kulağına koyarak muhabirlerin yanından hızla uzaklaştı.