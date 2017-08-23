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Mustafa Ceceli'den skandal sözler

Ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun öz yeğeni ile yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkınca, Selin İmer'le eşini aldatan Mustafa Ceceli'nin, "Bu sapıklar sayesinde bizi unutur halk balık hafızalıdır" dediği iddia edildi.

Magazin / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:33
Mustafa Ceceli'den skandal sözler

Evli ve çocuklu sunucu Murat Başoğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir teknede ‘öz yeğeni' olduğu iddia edilen Burcu Başoğlu Kabadayı ile öpüşürken görüntülenmiş, ihanet şok etkisi yaratmıştı. Burcu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı'nın avukatı: 'Davayı açtık. Burcu Başoğlu, Murat Bey'in özbeöz yeğenidir. Sürece yargı karar verecek' dedi.

Bu skandaldan önce de ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin sosyetik güzel Selin İmer'le eşini aldatması magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Ünlü yapımcı Erol Köse, Instagram hesabından Ceceli ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Köse'nin yazdığına göre, Başoğlu iğrençliğinin ardından Mustafa Ceceli, Selin İmer'e 'Kuzum bu sapıklar sayesınde bizi unutur halk balık hafızalıdır' demiş.

İŞTE EROL KÖSE'NİN O PAYLAŞIMI:




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