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Fikret Orman'ın tatil fotoğrafları!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Ukraynalı manken Ulviyya Alex'in tatil fotoğrafları olay oldu.

Magazin / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:30
Fikret Orman'ın tatil fotoğrafları!

BJK Başkanı Fikret Orman ile Ukraynalı manken Ulviyya Alex'in tatil fotoğrafları ortaya çıktı.

Orman, geçtiğimiz hafta genç mankenle Bodrum'dan açılıp Yunanistan'a gitti. Korint Kanalı'ndan geçerken kız arkadaşıyla selfie çekti.

Orman'ın, Azeri model Ulviyya ile aynı anda sosyal medyadan kanalın görüntüsünü paylaşması dikkat çekti.

Ayrıca Ulviyya, ünlü iş adamının La Paradiao adlı teknesinin kaptan köşkünden çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

Ukraynalı bir ailenin kızı olan Ulviyya Alex'in 4 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenildi. Fikret Orman'ı sosyal medyadan da takip eden genç manken, fanatik bir Beşiktaş taraftarı.

Bu nedenle Fikret Orman'ın, geçen günlerde Bodrum'daki otelinde de ağırladığı genç modele isminin yazılı olduğu özel forma da hediye ettiği konuşuluyor.  




 





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