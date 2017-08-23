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Dolunun Ali Ağaoğlu’na faturası 700 bin TL!

27 Temmuz'da İstanbul'da yaşanan dolu felaketinde Ali Ağaoğlu'nun yedi aracı büyük hasar gördü. Araçlarda 700 bin liralık masraf oluştu.

Magazin / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:38
Dolunun Ali Ağaoğlu’na faturası 700 bin TL!

İstanbul'da yaşanan dolu felaketi pahalı otomobil tutukusuyla bilinen Ali Ağaoğlu'na da zarar verdi. 

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, 7 aracı hasar gören Ağaoğlu'nun 700 bin liralık masrafı olduğunu yazdı.

Öte yandan Rolls Royce, Ali Ağaoğlu ve İstanbul'daki diğer Rolls Royce sahibi dolu mağdurları için İngiltere'den dört kişilik özel bir ekip göndermiş ve bu ekip halen hasarları gideriyormuş.
 
Bülent CANKURT'un Günaydın'daki yazısı şöyle:

İstanbul Beykoz'da önceki gün görülen hortum megakenti korkuttu. Meteoroloji'nin İstanbul için yağış anonsunu duyan vatandaşlar, 27 Temmuz'da yaşanan dolu mağduriyetinin tekrar yaşanmaması için kapalı otoparklara koştu. 27 Temmuz'un en büyük mağdurlarından birinin de, Rolls Royce'tan Bentley'e, Aston Martin'den Lamborghini'ye onlarca otomobili olan Ali Ağaoğlu olduğunu duymuştum.

Dolu tekrar gündemimize girince, ne kadar mağdur olduğunu öğrenebilmek için Ağaoğlu'nu aradım. 27 Temmuz'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, Ali Bey'in o esnada evinin bahçesinde duran dört Rolls Royce, bir Bentley, bir Aston Martin ve bir de Lamborghini'sinin camlarını kırıp kaportasına zarar vermiş.



İNGİLTERE'DEN ÖZEL EKİP GELMİŞ

27 Temmuz'daki yağan dolunun araçlarında ne kadarlık bir masrafa sebep olduğunu sorduğum Ali Ağaoğlu; 'Hepsi kaskolu olduğu için ilgilenmedim, sigorta ne kadar ödedi bilmiyorum' dedi. Merakımı gidermek için bu kez Ali Bey'in bu işlerle ilgilenen yöneticisini aradım. Araçların camlarının değiştirilmesi ve kaportadaki hasarların giderilmesi için tam 700 bin lira ödenmiş.

Bu durumda Ali Ağaoğlu'ndan çok sigorta şirketine 'Geçmiş olsun' demek gerekiyor sanırım.

Bu arada lüks otomobil deyince ilk akla gelen marka olan Rolls Royce, Ali Bey ve İstanbul'daki diğer Rolls Royce sahibi dolu mağdurları için İngiltere'den dört kişilik özel bir ekip göndermiş ve bu ekip halen hasarları gideriyormuş..

MeteorolojiAli AğaoğluLüks Otomobil


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