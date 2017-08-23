Başoğlu rezaletinin bir ucu Fetullahçı babaya dokunuyor

Ayhan Bermek, bir dönem Fetullahçı simaların iş dünyasındaki önde gelen isimlerinden biriydi.



17 Aralık sonrası FETÖ'nün kanalı Bugün TV'ye, kendisi gibi Gülen'e yakınlığıyla bilinen İhsan Kalkavan'la birlikte çıkmış ve o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmiş ve 'Hizmeti dağıtamazsınız, siz kimsiniz?' şeklinde sözler sarf etmişti.



O gün bugündür hakkında haber dahi çıkmayan Bermek, son olarak Başoğlu ailesinde yaşanan 'amca-yeğen rezaletiyle' hatırlandı.







FETÖ'cü baba Ayhan Bermek'ten, BUGÜN TV'de Erdoğan'a tehdit (solda)



BABASININ İŞLERİ BOZULMASIN DİYE, KIZI SUSUYOR



Öz yeğeniyle teknede ilişkiye giren Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek, Fetullahçı Ayhan Bermek'in kızı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte aileden hemen herkes medya aracılığıyla sesini duyurmuşken, babı-kız sessizliğe gömüldü. Sessizliğin nedeni, ailenin birliği için gibi gözükse de gerçek başka, çünkü babası Fetullahçı örgütün üst düzey isimlerinden biri.

