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Sahne öncesi midye terapisi

''Kiralık Değil Anlasana'' adlı single çalışması ile iki yıldır ayrı kaldığı müzik piyasasına geri dönen genç müzisyen Tolga Yakalı, geçtiğimiz akşam Catz Akustik'de sahne aldı.

Magazin / 22 Ağustos 2017 Salı 13:58
Sahne öncesi midye terapisi

İşler iyi giderse ıstakozlar benden...

Performans öncesinde ekibi ile birlikte Bebek'te kısa bir gezinti yapan Yakalı, ekibine büyük bir sürpriz yaparak cadde üzerindeki bir midye tezgahını kapattı. Midyeci ile uzun bir pazarlık yaparak tepsideki tüm midyeleri satın alan Yakalı, ''Ekibin motivasyona ihtiyacı var. Bende onları midye terapisiyle zinde tutuyorum. Daha yolun başındayız. İşler istediğimiz gibi giderse söz veriyorum ıstakozlar benden.'' sözleri ile herkesi kahkahalara boğdu.



Ayak üstü çekilen midye ziyafetinin ardından sahneye geçen Tolga Yakalı, iki buçuk saat kaldığı Catz Akustik sahnesinde kendisini dinlemeye gelenlere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti.




Bebek


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