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Hadise sevenlerini coşturdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Babadağ teleferik projesinin temel atma töreninde sahneye çıkan Hadise, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Magazin / 22 Ağustos 2017 Salı 08:43
Hadise sevenlerini coşturdu

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesindeki Belceğiz Plajı'nda düzenlenen Babadağ teleferik projesinin temel atma töreninde ilk olarak Kolpa grubu sahneye çıktı. Kolpa hareketli şarkılarla plajı dolduranları coşturdu.

Kolpa'nın ardından, pop müzik şarkıcısı Hadise sahnede çıktı. Sanatçı giydiği transparan elbisesi ve yaptığı dans şovlarıyla konseri izlemeye gelen vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Belceğiz Plajını dolduran yaklaşık 5 bin kişi, konser boyunca Hadise'nin söylediği şarkılara eşlik edip birlikte dans etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı performansıyla, izleyenlerden yoğun alkış aldı.


Hadise AçıkgözPop Müzik


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