Acun'dan örnek hareket

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kas erimesi hastalığı yüzünden yürüyemeyen Ebru Özçelik'in isteğine yanıt verdi.



Ebru Özçelik'in en büyük arzusu Acun Ilıcalı'yı görmekti.



Ebru'nun bu arzusunu geri çevirmeyen Acun örnek bir davranışta bulunarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.







Acun Ilıcalı şunları yazdı;



Sevgili Ebru, şu anda Brezilya'dayım. En kısa zamanda buluşmamızı organize edeceğim. İstediğin beni görmek olsun.



Sevgili Ebru, şu anda Brezilya'dayım. En kısa zamanda buluşmamızı organize edeceğim. İstediğin beni görmek olsun :) https://t.co/vPSfSnHWAR — Acun Ilıcalı (@acunilicali) 22 Ağustos 2017





