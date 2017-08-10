Hanife'nin başına talih kuşu kondu!

Aradığı eş adayını bulamayan Hanife, Türkiye'nin önde gelen tesettür markalarından birinin reklam yüzü olacak.
Zuhal Topal'ın izdivaç programında aradığı eş adayını bulamayan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla adından söz ettirmeFye devam ediyor.
SOSYAL MEDYAYI KAZANÇ KAPISI YAPTI
Evliliği rafa kaldıran ve yakaladığı şöhretin tadını çıkartan Hanife, 460 binden fazla takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaştığı Reklamlarla büyük paralar kazanıyor.
İşte başörtüsünü şov amaçlı kullanan Hanife'nin gerçek yüzü!
Hemen hemen her markanın ürünlerini tanıtan Hanife'nin Türkiye'nin önde gelen bir tesettür markasının yüzü olacağı konuşuluyor.
Katıldığı izdivaç programının en popüler yüzü olan Hanife bir dönem gördüğü ilgiden sıkılmış ve programı bırakmıştı. Ancak bu dönem çok uzun sürmedi. Hanife ekranlardan uzak durmaya dayanamadı ve geri döndü. Şimdi izdivaç programları yok ama Hanife bu sefer de popülerliğinin tadını Instagram hesabından çıkarıyor.
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