Aleyna Tilki izleyiciyi konserden kovdu

Geçtiğimiz sene Cevapsız Çınlama şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ve Türkiye'nin gündemine oturan 17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, Yalova'da konser verdi.



KAPIYI GÖSTERDİ



Aleyna Tilki, Yalova'da büyük bir kalabalığı ağırlayan konser alanında hayranlarıyla sohbet etmeye başladı. İzleyicilere 'Beraber şarkı söyleyemeye devam edelim mi?' diye sordu.



Aldığı cevapla önce neye uğradığını şaşıran 17 yaşındaki şarkıcı, ardından seyirciye kapıyı gösterdi.



İzleyicilerden biri, Tilki'nin sorusuna 'Hayır' diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Aleyna Tilki'nin, 'Ne demek hayır. Dinlemeyeceksen buyur' sözleriyle, çıkışı göstererek izleyiciyi konserden kovması şaşkınlık yarattı.