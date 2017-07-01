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Murat Boz eve döndü!

Kısa süreli ayrılığın ardından barışan Aslı Enver ve Murat Boz, yeniden birlikte yaşamaya başladı. Boz, mayıs ayında terk ettiği Yeniköy’deki evlerine geri döndü.

Magazin / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:44
Murat Boz eve döndü!

Aslı Enver ve Murat Boz arasındaki buzlar tamamen eridi.

Boz'un Eser Yenenler'in evine Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile girerken görülmesi, sevgilisi Enver'le arasını bozmuştu.

Bunun basına yansımasının ardından ünlü çift yollarını ayırma kararı almıştı.

Kaldığı yerden devam Ayrılık kararının ardından ünlü şarkıcı, Enver'le birlikte yaşadığı Yeniköy'deki evi terk etmişti.

Ancak ikili ayrılığa sadece 1 ay dayanabildi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in önceki gün Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapılan düğününe de el ele katılan Enver ve Boz'un yeniden birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

Boz, kısa süre önce eşyalarını Yeniköy'deki eve tekrar getirdi. Âşıklar düğün sonrasında da beraber evlerine döndü.





Bahar CandanMurat BozAslı EnverŞarkıcı


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