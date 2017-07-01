Fatih Altaylı'dan Şeyma Subaşı'na destek

Hürrriyet gazetesine verdiği röportaj ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Şeyma Subaşı'na destek Fatih Altaylı'dan geldi.
Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişki ardından Türkiye'nin tanıdığı Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten Onur Baştürk'e konuşmuştu.
Bu röportaj ardından Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
Ahmet Hakan'la da bir polemiğe giren Subaşı'na destek çıkan isim Fatih Altaylı oldu.
Bugünkü köşe yazısında 'Eğlen güzelim gününü gün et' başlıklı bir bölüm kaleme alan Altaylı, 'Hayatını yaşıyor ve bana sorarsanız eleştirilerin pek çoğu da, küçümsemelerin pek çoğu da kıskançlıktan.' ifadesini kullandı.
Ahmet Hakan ve Şeyma Subaşı'nın röportaj atışması! Ahmet Hakan'dan Şeyma Subaşı'na yanıt var Şeyma Subaşı'ndan Ahmet Hakan'a cevap
Köşe yazısının o bölümü şu şekilde:
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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi, çocuğunun annesi ve müstakbel eşi hakkında yazılanları okudukça şaşırıyorum.
Benim gördüğüm Şeyma Subaşı, gezen, eğlenen, hayatını yaşayan genç bir kadın.
Kime ne?
Bana ne?
Ne isterse yapar, kendi hayatı.
“Toplumsal sorumluluğu yok muymuş?”
Olmak zorunda mı?
Kızın böyle bir iddiası mı var?
“Araya İngilizce laflar, ünlemler sokuşturuyormuş.”
Eeee, 70 yaşında sosyetik kadın araya Fransızca laflar sokuşturup neredeyse Fransız aksanıyla konuşunca “hoş” da 20'lerinde bir genç kız İngilizce sokuşturunca mı ayıp?
Ya da bu kız size zorla, “Benim gibi konuşun” falan mı diyor?
Ya da bazıları gibi mankenlikten mütefekkirliğe geçiş falan mı yapıyor?
Yoo, böyle bir iddiası da yok kızcağızın.
Hayatını yaşıyor ve bana sorarsanız eleştirilerin pek çoğu da, küçümsemelerin pek çoğu da kıskançlıktan.
Kendisiyle röportajı ben de pek çokları gibi okudum.
Takıldığım tek şey var.
“Namaz”a yaptığı vurgu.
Ne yazık ki, yeni modamız bu.
Herkes bir dindarlık vurgusu yapma, bir muhafazakârlık gösterisi yapma ihtiyacı hissediyor.
Ben sadece buna illet oluyorum.
Neysen osun, bırak “Muhafazakârım ama” hallerini.
Gerisinden bana ne!
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