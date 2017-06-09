Beyaz Gazete Ana Sayfa

Tek celsede bitti

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak çifti anlaşmalı olarak tek celsede boşandı ve evlilik hayatlarına nokta koydu.

Magazin / 09 Haziran 2017 Cuma 18:31
Tek celsede bitti

6 yıl önce evlenen ve bu evlilikten 2 bebeği dünyaya gelen Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak çifti arasındaki sorunları aşamadı.

BOŞANACAKLARI İDDİASI HEP VARDI

Magazin gündeminin en çok konuşulan çiflerden biri oldular. Ayrılacakları haberleri sürekli göz önünde olan bu iddiaları sürekli yalanlayan ünlü çift bu kez ayrıldı.

TEK CELSEDE...

Geçen şubat ayında ayrılık kararını alan çift sıkıntılı günler geçirdi. Tuba Büyük Üstün ve Onur Saylak en sonunda 5 Haziran'da evliliklerine nokta koydu. Çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Tuba BüyüküstünOnur Saylak


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar