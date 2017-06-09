Tek celsede bitti

6 yıl önce evlenen ve bu evlilikten 2 bebeği dünyaya gelen Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak çifti arasındaki sorunları aşamadı.



BOŞANACAKLARI İDDİASI HEP VARDI



Magazin gündeminin en çok konuşulan çiflerden biri oldular. Ayrılacakları haberleri sürekli göz önünde olan bu iddiaları sürekli yalanlayan ünlü çift bu kez ayrıldı.



TEK CELSEDE...



Geçen şubat ayında ayrılık kararını alan çift sıkıntılı günler geçirdi. Tuba Büyük Üstün ve Onur Saylak en sonunda 5 Haziran'da evliliklerine nokta koydu. Çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

