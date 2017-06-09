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Murat Boz, Aslı Enver ayrılığı reklam mı?

Aslı Enver, yeni çekecekleri “Canım Kardeşim 2”nin gündeme gelmesi için Murat Boz’la ayrılık oyunu oynadıkları iddiasına yanıt verdi.

Magazin / 09 Haziran 2017 Cuma 02:50
Murat Boz, Aslı Enver ayrılığı reklam mı?

AYRILDIKLARINI açıkladığı günün akşamında Murat Boz’la buluştuğu ortaya çıkan Aslı Enver, sessizliğe büründü. Ünlü oyuncu, önceki gün Bebek’teki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

Mekânda 3 saat kalan Enver, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlamak istemedi. Ayrılık hakkında yöneltilen soruların hiçbirine yanıt vermeyen oyuncu, Murat Boz’la yeni filmlerinin reklamını yapmak için ayrılık oyunu oynadıkları iddiası sorulduğunda ise suskun kalamadı.

Sevgilisiyle başrolü paylaştığı “Canım Kardeşim”in devam filmi için kamera karşısına geçeceği konuşulan Aslı Enver, “Filmin böyle bir reklam çalışmasına ihtiyacı yok” dedi. Keyifsiz olduğu gözlenen oyuncu, aracına bindikten sonra hızla uzaklaştı.

KameraAslı Enver


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