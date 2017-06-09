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Hülya Avşar kızı Zehra'nın sigara içmesine ne dedi?

Sigara içerken objektiflere yansıyan Zehra Çilingiroğlu'nun görüntüleri hakkında konuşan Hülya Avşar, "Zaten sigaradan nefret ediyorum, bir de benim kızım içiyor, inanamıyorum" dedi.

Magazin / 09 Haziran 2017 Cuma 09:54
Hülya Avşar kızı Zehra'nın sigara içmesine ne dedi?

Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızları Zehra, kendisine yapılan uyarılara kulak asmadı. Arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan Zehra Çilingiroğlu, önceki gün peş peşe sigara içerken objektiflere yansıdı.

HÜLYA AVŞAR'DAN İLK TEPKİ GELDİ
Zehra'nın bu kötü alışkanlığına babasının ve annesinin ne diyeceği merak konusuydu. Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan Hülya Avşar'dan bu karelere ilk tepki geldi.

'ZATEN SİGARADAN NEFRET EDİYORUM'
Cengiz Semircioğlu, Zehra'nın o fotoğraflarını gören Hülya Avşar'ın ilk tepkisini şöyle anlattı: 'Dün sabah programının çekimi vardı… Ekibi gazeteleri saklıyordu Hülya Avşar'dan, yayın öncesi morali bozulmasın diye…Ama hemen öğrendi tabii, Zehra'nın gazetelerde yer alan haberlerini… Ben de bunu sordum Hülya Avşar'a. Hülya Avşar 'Zaten sigaradan nefret ediyorum, bir de benim kızım içiyor, inanamıyorum! En sevmediğim, en üzüldüğüm konu bu' dedi.'





Hülya AvşarCengiz SemercioğluZehra Çilingiroğlu


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