Hülya Avşar'dan Arda'ya destek

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın uçağında Arda Turan'ın gazeteciye saldırması Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.



Milli oyuncu bu olayın ardından yerden yere vurulurken Fatih Terim, Turan'ı Milli Takım kampından gönderildi.



Olayın yankıları geçmeden Turan, Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı. Bu kararının ardından açıklamalar peş peşe gelirken Turan'a destek verenler de oldu.







'ARDA SENİ SEVİYORUM'



Son olarak Arda Turan'a destek Hülya Avşar'dan geldi. Avşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ' Arda'yı tenkit edenlerin hiçbiri masum değil' dedi.



Hülya Avşar, Arda Turan'ı sevdiği söylerken işte yaptığı paylaşım;









