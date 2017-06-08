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Beklenen isim Türkiye'ye geldi

Lima, baş manken olarak katılacağı Dosso Dossi Fashion Show için Antalya'ya geldi.

Magazin / 08 Haziran 2017 Perşembe 16:42
Beklenen isim Türkiye'ye geldi

Brezilyalı ünlü model Adriana Lima, baş manken olarak katılacağı Dosso Dossi Fashion Show için Antalya'ya geldi.

Antalya'da 8-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'un yıldızı tanınmış model Lima, organizasyon yetkilileri tarafından Antalya Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.



Antalya Havalimanı CIP bölümünden giriş yapan Lima, gazetecelere 'Merhaba arkadaşlar, tekrar burada olmaktan mutluyum.' diyerek el salladı. Lima, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

The Land of Legends Theme Park ortaklığında gerçekleştirilecek şovda, Adriana Lima, yarın podyuma baş manken olarak çıkacak ve defilede dört kıyafet sergileyecek.

Lima ile birlikte The Land of Legends Theme Park'ta özel hazırlanacak podyumda 50 manken yer alacak.





Adriana LimaAntalyaAntalya HavalimanıManken


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