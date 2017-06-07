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Mustafa Ceceli'ye kötü haber

Mustafa Ceceli'nin, dokuz yıllık eşi oğlu Arın'ın annesi Sinem Ceceli'den boşandıktan beş gün sonra Selin İmer'le birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Magazin / 07 Haziran 2017 Çarşamba 14:24
Mustafa Ceceli'ye kötü haber

Ceceli, Selin İmer ile aşk yaşadığını açıkladıktan sonra magazin gündemine oturmuştu.

Ünlü şarkıcı kısa bir süre sonra, sosyetik güzelle evleneceğini söylemiş ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Ceceli açıklamasında'Öncelikle bilinmesini isterim ki bu bizim hayatımız ve atacağımız adımlarla alakalı kimseden izin almaya gerek olduğunu düşünmüyoruz. Şu anda ben Amerika'dayım Selin ise İstanbul'da. Aldığımız ortak kararı sizlerle de paylaşmak isteriz... Dönünce evleneceğiz' dedi.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Birçok belediyenin ünlü şarkıcıya konser vetosu uyguladığı öne sürüldü. Daha önce halk konserleri ve festivallerin aranılan isimlerinin başında gelen Ceceli'nin, şu günlerde yaz programlarını hazırlayan belediyelerde artık eskisi kadar rağbet görmediği iddia edildi.

Ceceli, Amerika dönüşünde Kilis, Antalya ve Manavgat'ta konser verecek. Ama bu anlaşmalar boşanma kararı ve Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmadan önce yapılan anlaşmalardı.

AntalyaŞarkıcı


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