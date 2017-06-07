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Deniz Seki gözyaşlarını tutamadı!

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 2,5 yıllık tutukluluğunun ardından özgürlüğüne kavuşan Deniz Seki, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı. 'Rüyada gibiyim' diyen Deniz Seki sanat dünyasından kimseye kırgın olmadığını söyledi.

Magazin / 07 Haziran 2017 Çarşamba 10:40
Deniz Seki gözyaşlarını tutamadı!

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden geçtiğimiz gün tahliye olan şarkıcı Deniz Seki, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü şarkıcının konuşmasından satırbaşları şöyle:

*Çok yorgunum canımı yakmayın olur mu?
*Müziğimi, seyircimi çok özledim. Çok güzel şarkılar yazdım En kısa zamanda sizinle paylaşacağız
*Annem iki beyin ameliyatı geçirdi. O süreçte yanında olamamıştım. Annemi çok özlemişim. Annem yanımda zaten şimdi.
*Avukatıma, nişanlıma, aileme çok teşekkür ediyorum.

Yeni single çıkaracak olan Deniz Seki, basın mensuplarının karşısnda canlı olarak bir de şarkı söyledi. Deniz Seki bir soru üzerine sanat dünyasından kimseye kırgın olmadığını, ziyarete gelmeyenlerin mutlaka bir sebebi olduğuna inandığını söyledi.

Deniz SekiŞarkıcı


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