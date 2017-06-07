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Bengü'nün çıkışı Demet Akalın'ı şaşırttı

''Kuzum'' şarkısıyla müzik listelerini altüst eden Bengü, rakipleri olan Demet Akalın ve Hande Yener'e şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Bengü'nün bu çıkışı Akalın'ı şaşırttı

Magazin / 07 Haziran 2017 Çarşamba 03:35
Bengü'nün çıkışı Demet Akalın'ı şaşırttı

Bu haberi gören Demet Akalın ise sosyal medyadan Bengü'ye seslenerek "Bunu dedin mi cidden? İlginç" ifadelerini kullandı.

Yeni şarkısıyla 2 milyona yakın dinleyiciye ulaşan Bengü, bu başarısını dile getirmekten sakınıyor.
Listelerde her şeyin ortada olduğunun altını çizen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesaplarından listelerdeki birinciliğini paylaşan meslektaşlarını hedef alan açıklamada bulundu. “Görmemiş gibi birinciyim diye bağırmayı sevmiyorum. Hiçbir zaman söylemedim. Gören görüyor” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bengü'nün "Görmemiş gibi birinciyim diye bağırmayı sevmiyorum" şeklindeki açıklamasının ardından dün birinciliğini ilan ettiği listeleri sosyal medya hesabından paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Bengü'nün bu açıklamalarına şaşıran ünlü popçu Demet Akalın ise "Bunu dedin mi cidden? İlginç" dedi.

Sosyal MedyaBengüŞarkıcıDemet Akalın


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