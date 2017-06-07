Ahmet Kural ve Sıla aşkının fotoğrafı

Geride bıraktığımız mayıs ayının son günlerinde magazin kulislerinde konuşulmaya başlayan Ahmet Kural ve Sıla aşkı şimdiye kadar bir fotoğrafla resmileştirilememişti. Beklenen kare, Aramızda Kalmasın ortaya çıktı.



Geride bıraktığımız ay Bodrum'da bir mekanda baş başa yemek yiyen ikilinin aşkı o zamandan bu yana konuşulmayı sürdürse de tarafların sessizliği ve ortaya çifte dair bir fotoğrafın çıkmaması kafaları karıştırmıştı.



Merakla beklenen aşk fotoğrafı ortaya çıktı.







