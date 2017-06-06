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Sibelcan'ın yerine o geliyor

Deniz Seki, hapisten çıkmasının ardından, Sibel Can'ın yerine 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyesi olacağı iddia edildi. Ancak Seki teklife şimdilik sıcak bakmıyor.

Magazin / 06 Haziran 2017 Salı 14:38
Sibelcan'ın yerine o geliyor

Hapisten çıkmasının ardından Türkiye gündemine oturan Deniz Seki için, Acun Ilıcalı'nın kanalına transfer olacağı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının, Sibel Can'ın yerine 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğuna oturacağı iddia edildi.



'O SES TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Ünlü şarkıcının adının 'O Ses Türkiye'nin jüri adayları arasında geçtiği ancak bu teklife şimdilik sıcak bakmadığı konuşuluyor. Dün akşam ünlü şarkıcı için konakladığı otelin kral dairesinde yakın dostları Gülben Ergen ile Demet Akalın özel bir parti düzenledi. Rengarenk süslemeler, kokteyller, özel dekorlar ve birbirinden lezzetli pastaları karşısında gören Deniz Seki gözyaşlarını tutamadı. Sanatçının özgürlük partisine Demet Akalın ve Gülben Ergen'in yanı sıra Nükhet Duru, Metin Arolat, İskender Paydaş ve Armağan Çağlayan gibi yakın dostları katıldı. Öte yandan Deniz Seki için menajeri Özgür Aras, şu günlerde içinde güvenlik, fotoğrafçı gibi çalışanlardan oluşan özel bir yeni ekip kuruyor.



KIBRIS'TA SAHNE ALACAK

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2009 yılında 7,5 ay, 2014 yılından beri de 2 yıl 6,5 ay hapis yatan Deniz Seki, sonunda kesinleşen cezasını yatıp özgürlüğüne kavuştu. Deniz Seki, nişanlısı Faruk Salman'la yapacağı 10 günlük tatilinin ardından çalışma hayatına hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ay sonunda İskender Paydaş'ın aranjörlüğünde 2 şarkılık single çıkarma planı olan Deniz Seki, ayrıca 1 milyon 200 TL'ye Kıbrıs Savoy Otel'le 3 konserlik anlaşma yaptı. Ünlü sanatçı, hem Ramazan, hem de Kurban Bayramı'nda Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşacak. Ayrıca 5 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'da sahne alacak olan Deniz Seki, sonbaharda sürpriz bir TV projesinde görev alacak.

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