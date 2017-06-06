Deniz Seki tahliyesinin ardından soluğu orada aldı

Şarkıcı Deniz Seki 'uyuşturucu ticaretine yardım' suçlamasıyla ilk olarak 2009'da hapse girdi. 218 gün yattı. Kasım 2010'da çıktı.



3.5 yıl sonra hakkında yeni bir soruşturma açıldı. ''Cezaevine bir daha girerse ölürüm'' dedi.



Tutuklama kararı çıkınca 6 ay saklandı. 15 Kasım 2014'te İstanbul Esen Yurt'taki bir evde yakalandı.



Bakırköy Kadın Cezaevi'nde 2 yıl 6.5 ay hapis yattı. Dün 15.30'da tahliye oldu.



Hapishaneden dışarı adım atan Deniz'in boynunda nişanlısı Faruk Salman'ın adı yazan kolye, parmağında alyans, sırtında gitarı, başında papatyalardan taç vardı.







Bir gazeteci ordusunun karşıladığı Deniz dışarı adım atınca özgürlüğün simgesi olan beyaz güvercin uçurdu. Deniz'in uçurduğu güvercin gidip hapishanenin hemen yanındaki ağaca kondu.







30 ay Bakırköy'de koğuşta yatan Deniz Seki tahliye sonrası ilk 3 gününü nişanlısı ve ailesiyle Mecidiyeköy'de bir otelin Boğaz manzaralı kral dairesinde geçirecek.







Deniz Seki yarın 10.00'da otelde basınla buluşacak.



Nişanlısıyla Rize ve Kaz Dağları'nda tatil yapacak. Bayramda Kıbrıs'ta sahne alacak.

