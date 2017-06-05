“Uyuşturucu davasında” hüküm giyen pop şarkıcısı Deniz Seki, bugün cezasını tamamlayarak tahliye oldu.
'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan üç yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Deniz Seki tahliye oldu.
Seki ilk açıklamasında, 'Ben de sizi özledim. Mutluyum. Biraz dinlenmek istiyorum. Sabahtan beri buradasınız, çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık' dedi.
Ünlü şarkıcı iki gün sonra bir basın açıklaması yapacak.
DENİZ SEKİ'NİN HİKAYESİ
2009 yılında jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada serbest bırakılıp hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştı.
Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozuldu ve ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme Seki'nin yakalama kararını tutukluluğa çevirdi. Seki aleyhine 18 Şubat 2010 tarihinde uyuşturucu ticaretine yardım etmek suçlamasıyla 8 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca davayı yöneten savcı, Seki'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedavi edilmesine ve denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmesini istedi.