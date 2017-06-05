Beyaz Gazete Ana Sayfa

Deniz Seki tahliye oldu

“Uyuşturucu davasında” hüküm giyen pop şarkıcısı Deniz Seki, bugün cezasını tamamlayarak tahliye oldu.

Magazin / 05 Haziran 2017 Pazartesi 15:41
Deniz Seki tahliye oldu
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan üç yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Deniz Seki tahliye oldu.

Seki ilk açıklamasında, 'Ben de sizi özledim. Mutluyum. Biraz dinlenmek istiyorum. Sabahtan beri buradasınız, çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık' dedi.

Ünlü şarkıcı iki gün sonra bir basın açıklaması yapacak.

DENİZ SEKİ'NİN HİKAYESİ
2009 yılında jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada serbest bırakılıp hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştı.

Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozuldu ve ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme Seki'nin yakalama kararını tutukluluğa çevirdi. Seki aleyhine 18 Şubat 2010 tarihinde uyuşturucu ticaretine yardım etmek suçlamasıyla 8 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca davayı yöneten savcı, Seki'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedavi edilmesine ve denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmesini istedi.




İÇİCİYİM DEDİ
Davada Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici'nin de ifadesine başvuruldu. 24 Şubat 2010 tarihinde görülen davanın ardından Seki, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne götürüldü. Savcıya verdiği ifadede Seki, “Ben sadece içiciyim. Ticaret yapmadım.” sözlerini sarf etti.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
47 yaşındaki pop yıldızı, cezaevinde geçirdiği 218 günün ardından 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

Ancak İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve dava dosyasını İnfaz Savcılığı'na gönderilen şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararının ardından ünlü şarkıcı izini kaybettirdi.

ESENYUR'TA YAKALANDI
15 Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seki 16 Kasım 2014'te tekrar cezaevine gönderildi.
Deniz Seki tahliye oldu Deniz Seki tahliye oldu

Basın AçıklamasıDeniz SekiTutuklu TahliyesiŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar