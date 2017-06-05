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Deniz Seki'nin eşyaları cezaevinden çıktı

'Uyuşturucu temin etmek' suçundan tutuklanan Deniz Seki’nin tahliyesi için birkaç saat kaldı.

Magazin / 05 Haziran 2017 Pazartesi 12:28
Deniz Seki'nin eşyaları cezaevinden çıktı

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Esenyurt’ta saklandığı evde gözaltına alınıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Deniz Seki bugün tahliye oluyor.

3 KUTU EŞYASINI ALDI

Nişanlısı Faruk Salman, sabahın erken saatinde cezaevine gitti ve Deniz Seki'nin eşyalarını aldı. Salman, Deniz Seki'nin cezaevinden kitaplarını ve özel eşlarını 3 koliyle eve yolladı.

ADLİYEDEN EVRAKLAR BEKLENİYOR

Deniz Seki'nin avukatı; "Her şey tamam, işlemleri sürüyor. Adliyeden ekrak bekliyoruz, evraklar gelir gelmez Deniz Seki özgürlüğüne kavuşacak" dedi.



Deniz SekiUyuşturucuFaruk Salman


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