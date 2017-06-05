Deniz Seki'nin eşyaları cezaevinden çıktı

'Uyuşturucu temin etmek' suçundan tutuklanan Deniz Seki’nin tahliyesi için birkaç saat kaldı.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Esenyurt’ta saklandığı evde gözaltına alınıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Deniz Seki bugün tahliye oluyor.
3 KUTU EŞYASINI ALDI
Nişanlısı Faruk Salman, sabahın erken saatinde cezaevine gitti ve Deniz Seki'nin eşyalarını aldı. Salman, Deniz Seki'nin cezaevinden kitaplarını ve özel eşlarını 3 koliyle eve yolladı.
ADLİYEDEN EVRAKLAR BEKLENİYOR
Deniz Seki'nin avukatı; "Her şey tamam, işlemleri sürüyor. Adliyeden ekrak bekliyoruz, evraklar gelir gelmez Deniz Seki özgürlüğüne kavuşacak" dedi.