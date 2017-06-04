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'Meğer Eser pavyon açmış'

Yılmaz Erdoğan, ‘Münaşaka’ adlı gösterisini önceki akşam Zorlu PSM’de sahneledi. Ünlü oyuncu, gösterisi sırasında Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle yakalanarak magazin gündemine oturan Eser'e takılmayı da ihmal etmedi.

Magazin / 04 Haziran 2017 Pazar 11:31
'Meğer Eser pavyon açmış'

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle yakalandıktan sonra villasında verdiği parti çok konuşulan Eser Yenenler bu kez Yılmaz Erdoğan'ın diline dolandı.

BKM Mutfak oyuncularından Eser Yenenler, geçtiğimiz haftalarda Levent’teki villası ve o villada verdiği partilerle gündemdeydi. Bu durum, Yılmaz Erdoğan’a espri malzemesi oldu.

Erdoğan’ın “Benim çıraklar bu aralar çok meşhur. Duydum ki Eser pavyon açmış. Oysa bana ev tuttum demişti” sözleri seyirciyi güldürdü.






Yılmaz ErdoğanEser Yenenler


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