Rüzgar Erkoçlar masanın altına girdi

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre oyuncu Rüzgar Erkoçlar, evlenmeye hazırladığı sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile beraber Şişli Pangaltı'da bir kafenin balkonunda kahvaltı yaparken, fotoğrafının çekildiğini fark edince masa altına girdi.



Rüzgar Erkoçlar-Tuğba Beyazoğlu çiftinin, gösterdiği anlamsız tepki şaşkınlık yarattı.



Sevgililer, mekanın iç kısmına geçip kısa bir süre bekledikten sonra gazetecilerin gittiğini görünce mekandan ayrıldı.







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