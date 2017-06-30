Beyaz Gazete Ana Sayfa

Rüzgar Erkoçlar masanın altına girdi

Rüzgar Erkoçlar - Tuğba Beyazoğlu çiftinin, gösterdiği anlamsız tepki şaşkınlık yarattı.

Magazin / 30 Haziran 2017 Cuma 15:47
Rüzgar Erkoçlar masanın altına girdi

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre oyuncu Rüzgar Erkoçlar, evlenmeye hazırladığı sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile beraber Şişli Pangaltı'da bir kafenin balkonunda kahvaltı yaparken, fotoğrafının çekildiğini fark edince masa altına girdi.

Rüzgar Erkoçlar-Tuğba Beyazoğlu çiftinin, gösterdiği anlamsız tepki şaşkınlık yarattı.

Sevgililer, mekanın iç kısmına geçip kısa bir süre bekledikten sonra gazetecilerin gittiğini görünce mekandan ayrıldı.



Rüzgar Erkoçlar sevgilisinin ailesiyle tanıştı Rüzgar Erkoçlar, sevgilisi Tuğba Beyazoğlu'na evlilik teklifi etti Rüzgar Erkoçlar, Tuğba Beyazoğlu ile nişanlandı

Rüzgar Erkoçlar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar