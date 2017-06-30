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Rihanna’ya Suudi sevgili

Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna’nın Suudi milyarder işadamıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Magazin / 30 Haziran 2017 Cuma 10:51
Rihanna’ya Suudi sevgili

29 yaşındaki Rihanna, Toyota’nın varisi olarak bilinen ve dünyanın en büyük aile şirketi Abdul Latif Jameel’in oğlu Hassan Jameel ile İspanya’da tatil yaparken görüntülendi.

Bir dönem Naomi Campbell ile de birlikte olan Hassan Jameel’in kişisel servetinin 1.5 milyar dolar olduğu belirtildi.

Rihanna’nın arkadaşları ünlü şarkıcının aile şirketinin başkan yardımcısı olan Suudi işadamına aşırı derecede gönlünü kaptırdığını dile getirdi.



RihannaNaomi CampbellMilyar Dolar


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