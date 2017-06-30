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Murat Boz'dan aylar sonra Aslı Enver paylaşımı

Aslı Enver ve Murat Boz,Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in düğününe gitti. Birlikte fotoğraf paylaşan Murat Boz barıştıklarını resmen duyurdu.

Magazin / 30 Haziran 2017 Cuma 10:41
Murat Boz'dan aylar sonra Aslı Enver paylaşımı

Ayrılıkları ile magazin gündeminden düşmeyen popçu Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver çifti, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in düğününe birlikte katıldı. İkili barıştıklarını artık saklamıyor.

DÜĞÜNE TEKNE İLE GELDİLER

Daha önce Suadiye'de bir kahveciye gittikleri güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan Aslı Enver ve Murat Boz çifti, geçen gün gazeteciler tarafından görüntülenmiş ve barıştıkları ortaya çıkmıştı.

Ünlü çift barışmalarının üzerine Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in düğününe birlikte katıldı.

Düğünde tüm gözler, düğün yerine tekne ile gelen Aslı Enver ve Murat Boz çiftindeydi.

MURAT BOZ FOTOĞRAFI YORUMLARA KAPADI

Gecenin ardından Murat Boz, kendisine ait instagram hesabından bu kareyi paylaşarak adeta ilan-ı aşk etti. Murat Boz'un fotoğrafı kullanıcı yorumlarına kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.


Murat BozBurak ÖzçivitAslı EnverFahriye EvcenGüvenlik Kamerası


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