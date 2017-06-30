Beyaz Gazete Ana Sayfa

Çağla Şıkel'i çıldırtan 'iğrençsiniz' yorumu!

Alişan-Eda Erol çiftinin nişan fotoğrafının altına bir takipçileri hakaret içerikli yorum yazdı. Yorumu okuyan Alişan'ın yakın dostu Çağla Şıkel, "İğrençsiniz" yazan kişiye, "O sizin iğrençliğiniz. Gidin içinizdeki pisliği kusup temizlenin" karşılığını verdi.

Magazin / 30 Haziran 2017 Cuma 09:55
Çağla Şıkel'i çıldırtan 'iğrençsiniz' yorumu!

Alişan ve bir süredir beraberlik yaşadığı Eda Erol, dün akşam Tarabya'da sade bir törenle nişanlandı.

Alişan'ın yakın arkadaşı manken Çağla Şıkel, nişan töreninde çektiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaştı. Şıkel, paylaşımına 'Can yoldaşım benim dostum, arkadaşım, kardeşim, partnerim, gudum. Bir ömür dünyalar güzeli Eda'mızla mutlu olmanı yürekten diliyorum. Seni değil artık ‘Sizi çok seviyorum' diyeceğim. Çünkü siz artık birsiniz. Hep mutlu olun ve hep bugünkü gibi bakın birbirinize” notunu yazdı.

Alişan'ın paylaştığı fotoğrafa bin 500'ü aşkın yorum yazıldı. Bunlardan biri de nişanlanan çifti hedef alan ve bir kadın hayran tarafından yapılan “İğrençsiniz, midem bulandı” yorumuydu.

Bu yorum üzerine çılgına dönen Şıkel, söz konusu takipçiye anında cevap verdi. Ünlü model, 'O sizin iğrençliğiniz. O sizin içinizin kötülüğü. Mideniz bulandıysa bence kusun. Kusun ki biraz temizlenin” yazdı.


AlişanEsra ErolBeraberlikMankenÇağla Şikel


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar