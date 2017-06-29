Şeyma Subaşı'ndan Ahmet Hakan'a cevap

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı'nın verdiği röportaj hakkında dalga geçmesiyle başlayan polemik büyüyerek devam ediyor.



Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısının büyük bir bölümünü yine Şeyma Subaşı'na ayırması tartışmanın fitilini bir kez daha ateşledi.



Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Hakan'a 'Koskoca gazetenin en güzel yerini size vermişler, benden başka yazacak malzeme bulamadınız mı?' diye seslendi.



'SİZE TAVSİYELERİM VAR'



Ahmet Hakan'ı sert bir dille eleştiren Subaşı şu ifadeleri kullandı;



Ahmet Bey bugünkü yazısının da üçte birini bana ayırmış.



Ya Ahmet Bey..(pardon yine ya dedim ) koskoca gazetenin en güzel yerini size vermişler, benden başka yazacak malzeme bulamadınız mı??



Benden büyüksünüz ama ben de size bir kaç tavsiye vermek istiyorum.



1) Birini aşağılamaya çalışan bir yazı yazıp, cevap alınca hemen 'ben ne dedim, eğlendim' diye konuyu saptırmayın.



2) Madem eğlenmek için alay ediyorsunuz, cevap gelince de sadece gülün geçin. Aynı bana tavsiye ettiğiniz gibi siz yapın işte..



3) Bana satırlarca tavsiyede bulunacağınıza 'suskunluğum asaletimdendir' deyip geçin









Ahmet Hakan'dan Şeyma Subaşı'na yanıt var

Ahmet Hakan ve Şeyma Subaşı'nın röportaj atışması!