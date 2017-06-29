Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in düğün tarihi belli oldu

Çiftin düğün tarihi belli oldu. 10 Temmuz’da dünya evine girme kararı alan ikilinin hazırlıkları gizlice yürüttükleri ortaya çıktı.



40 kişilik küçük bir davetli grubunu çağırmayı planladıkları düğünü Kuruçeşme’deki bir otelin küçük salonunda yapmayı planlayan İmer ve Ceceli, geçen hafta yapılan görüşmede otel yönetiminden ret cevabı aldı. Bu gelişme üzerine ünlü popçu yeni mekân arayışına başladı.



KALDIKLARI OTEL ESKİ SEVGİLİNİN



HT Magazin'in haberine göre ünlü çift, Mustafa Ceceli, ABD’den döndüğünden beri Kanlıca’daki bir otelde kalıyor.



Otel, Selin İmer’in bir dönem aşk yaşadığı ünlü işadamı Serdar Bilgili’ye ait.



