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Michael Jackson'ın ölümüyle ilgili flaş iddia

Michael Jackson'ın ölmeden birkaç hafta önce el yazısıyla yazdığı bir not olduğu iddia edildi. Efsanevi şarkıcının notta, "Beni öldürmeye çalışıyorlar" yazdığı belirtildi.

Magazin / 29 Haziran 2017 Perşembe 10:34
Michael Jackson'ın ölümüyle ilgili flaş iddia

Efsanevi şarkıcı Michael Jackson'un ölmeden birkaç hafta önce el yazısıyla yazdığı bir not olduğu iddia edildi.

The Sun'ın haberine göre ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın ölmeden önce yazdığı bir dizi not olduğu ortaya çıktı.

Jackson'ın yakın dostlarından biri olan Alman işadamı Michael Jacobshagen'a gönderildiği iddia edilen mektuplarda yazdığı iddia edilen notlarda Jackson'ın, "beni öldürmeye çalışıyorlar" yazdığı iddia edildi.



Ayrıca Jackson'ın diğer notlarda "hayatından endişe ettiğini" ve "mevcut sistem sahip olduklarım için öldürmek istiyor" yazdığı iddia edildi.



Michael JacksonŞarkıcı


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