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Burcu Güneş, vücudundaki lekenin sırrını açıkladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlenen 26. Umurlu Erik Festivalinde sahne alan ünlü şarkıcı Burcu Güneş, vücudundaki lekenin sırrını açıkladı.

Magazin / 29 Haziran 2017 Perşembe 09:09
Burcu Güneş, vücudundaki lekenin sırrını açıkladı

Konserinin ardından kendisine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından erik hediye edilen ünlü sanatçı Burcu Güneş, eriği çok sevdiğini söyledi.

Sahneden vücudundaki eriğe benzer doğum lekesiyle ilgili sırrını da hayranlarıyla paylaşan Güneş, 'Eriği çok seviyorum. Çağırırlarsa her sene erik festivaline gelmeye gönüllüyüm. Benim bacağımda bile doğum lekem erik. Annem hamileyken yan komşumuzun bahçesinden erik çalmış. O kadar çok canı çekmiş ki; komşu kadın da evde olmayınca çalmak zorunda kalmış. İzin almadan alıp yediği için bacağımda erik şeklinde doğum lekesi oluşmuş' diye konuştu.







Mesut ÖzakcanBelediye BaşkanıDoğum LekesiBurcu Güneş


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