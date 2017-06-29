Beyaz Gazete Ana Sayfa

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızları Shiloh cinsiyet değiştiriyor

İspanyol Exitoina sitesinin iddiasına göre 11 yaşındaki Shiloh cinsiyet değiştirme sürecine girdi.

Magazin / 29 Haziran 2017 Perşembe 14:17
Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızları Shiloh cinsiyet değiştiriyor

Çok uzun zamandır erkek gibi giyinen saçlarını erkek gibi kestiren ve kendisine John adıyla hitap edilmesini isteyen Shiloh Jolie Pitt'in fiziksel görüntüsünün erkeğe benzemesi için hormon ilaçları almaya başladığı ileri sürüldü.



İspanyol sitesi, ABD'deki çeşitli magazin sitelerine dayandırırak verdiği haberinde Shiloh'nun anne ve babasının da küçük kızın bu isteğine saygılı olduğunu duyurdu.



Shiloh Jolie Pitt, 4 yaşından bu yana bir erkek çocuğu gibi giyiniyor. Jolie ve Pitt çeşitli röportajlarında kızları hakkında 'Shiloh kendisine John adıyla hitap edilmesini istiyor. Erkek çocuğu kıyafetleri giyiyor ve saçlarını da kısacık kestiriyor. Biz de onun bu isteklerine saygı gösteriyoruz' demişti.

Brad PittAngelina JolieShiloh Jolie Pitt


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar