Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızları Shiloh cinsiyet değiştiriyor

Çok uzun zamandır erkek gibi giyinen saçlarını erkek gibi kestiren ve kendisine John adıyla hitap edilmesini isteyen Shiloh Jolie Pitt'in fiziksel görüntüsünün erkeğe benzemesi için hormon ilaçları almaya başladığı ileri sürüldü.







İspanyol sitesi, ABD'deki çeşitli magazin sitelerine dayandırırak verdiği haberinde Shiloh'nun anne ve babasının da küçük kızın bu isteğine saygılı olduğunu duyurdu.







Shiloh Jolie Pitt, 4 yaşından bu yana bir erkek çocuğu gibi giyiniyor. Jolie ve Pitt çeşitli röportajlarında kızları hakkında 'Shiloh kendisine John adıyla hitap edilmesini istiyor. Erkek çocuğu kıyafetleri giyiyor ve saçlarını da kısacık kestiriyor. Biz de onun bu isteklerine saygı gösteriyoruz' demişti.



