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Aşklarını dünya duydu

Aslıhan Doğan’la Mikonos’a giden Arda Turan'ın romantik karelerini yakalayan ünlü bir magazin ajansı, çektiği kareleri tüm dünyaya servis etti.

Magazin / 29 Haziran 2017 Perşembe 14:07
Aşklarını dünya duydu
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Magazin basınından kaçmak için yeniden barıştığı sevgilisi Aslıhan Doğan'la Mikonos'a giden Arda Turan, yağmurdan kaçarken doluya tutuldu.

Barcelona'da top koşturan yıldız futbolcu ile sosyetik güzelin romantik karelerini yakalayan dünyaca ünlü bir magazin ajansı, çektiği kareleri tüm dünyaya servis etti.

Haberde Doğan'dan Turan'ın eşi olarak bahsedilmesi dikkat çekti.

Barcelona'da top koşturan Turan'ın tatilde kilo aldığı görüldü.

Turan ve Doğan, yurtdışında olmanın verdiği rahatlıkla denizde ve plajda gönüllerince vakit geçirdi.

Yıldız FutbolcuArda Turan


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